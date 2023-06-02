Курьерам платят до 150 тысяч в месяц: где и как подработать в Москве Кем сегодня можно подработать в Москве и на какие деньги рассчитывать

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курьеры сервиса доставки

Возможностей подработать в Москве в 2023 году стало больше. На платформе «Авито.Работа» количество вакансий с частичной занятостью выросло в три раза. Исследования сервиса «Работа.ру» показали, что почти четверть россиян уже имеет подработку, а 44% планируют найти вторую работу в ближайшее время. Кем сегодня можно подработать в Москве и на какие деньги рассчитывать — в материале NEWS.ru.

Где можно подработать в Москве

Больше всего предложений — для курьеров и таксистов. Однако в 2023 году, по данным «Авито.Работы», в Москве наблюдается существенное увеличение предложений о подработке в сфере маркетинга и PR — в 2,5 раза.

Согласно данным «Зарплаты.ру», наиболее популярные вакансии, помимо курьеров и водителей, — упаковщик, продавец, оператор колл-центра, повар/пекарь, преподаватель, кассир.

Представители рекрутингового сервиса SuperJob рассказали NEWS.ru, что сегодня найти подработку в Москве возможно практически в любой сфере деятельности и с любым уровнем образования.

«Доступны вакансии на неполную занятость для кандидатов с профильным опытом работы и без него. Например, есть предложения для водителей-экспедиторов с личным грузовым автомобилем, мастеров по реставрации кожаных изделий, швей, фармацевтов, фотографов, хореографов», — сообщили в SuperJob.

Есть в Москве вакансии и без требований к опыту работы. С такими исходными можно устроиться курьером, официантом, сборщиком заказов, уборщиком и комплектовщиком.

Как выяснили сервисы «Работа.Ру2 и «СберПодбор», начиная с апреля число вакансий выросло на 7%.

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Стало больше работы для студентов — количество таких предложений увеличилось более чем в пять раз (на 428%).

В сфере финансов и страхования стало в 3,3 раза больше вакансий, а рост предложений для работы без опыта составил 3,1 раза. В топ-5 отраслей с быстро растущими темпами найма также вошли культура, образование и государственная служба (в два раза), сфера красоты и здоровья (+64%). Во всех случаях речь идет о работе, занимающей несколько часов в день.

Кроме того, в сфере красоты и здоровья только с марта 2023 года таких вакансий стало на 43% больше, а всего в сфере услуг прирост составил 36%.

Значительный прирост предложений о подработке также наблюдается для сферы IT, административной сферы и консультантов. Рабочих мест с неполной занятостью стало в 1,5 раза больше, отмечают представители «Авито.Работы».

Эксперты также указывают: все больше вакансий для подработки встречается и для квалифицированных рабочих: сварщиков, фрезеровщиков, токарей, операторов станков ЧПУ, офисных сотрудников. Выбор достаточно большой, и найти подработку по нужной специальности вряд ли будет существенной проблемой при достаточном опыте и квалификации, утверждают рекрутеры.

Сколько можно заработать при частичной занятости

Доход на большинстве позиций в первую очередь зависит от длительности трудового дня и объемов выполненных работ, отмечает Юрий Михеев, руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру». По его словам, заработок курьера может достигать 150 тысяч рублей, но для этого придется работать гораздо больше, чем 40 часов в неделю, что уже не совсем похоже на подработку.

Сегодня средняя зарплата курьеров при неполном рабочем дне составляет 79 тысяч рублей, в прошлом году она была около 67 тысяч рублей.

Средний доход, который можно получать от подработки в Москве, увеличился за год на 43%. Сейчас маркетологи и пиар-специалисты с частичной занятостью могут рассчитывать в среднем на 45 тысяч рублей в месяц. Но в зависимости от компании и количества часов подработки доход может достигать 300 тысяч рублей в месяц.

Больше всего среди работающих неполный день зарплата выросла у продавцов-консультантов — 143% (79 тысяч рублей в месяц) и IT-специалистов — 43% (до 57 тысяч рублей в месяц).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Работа продавцом-консультантом

Также в мае — июне традиционно растет спрос на кандидатов сезонных вакансий в сфере обслуживания туристов, развлечений и общепита: официант (70 тысяч рублей), уборщица (70 тысяч рублей), аниматор (60 тысяч рублей), менеджер по туризму (70 тысяч рублей).

Также на 16% выросли зарплаты частично занятых менеджеров колл-центров, которым в 2023 году компании предлагают доход в 38 тысяч рублей. Рост на 15,5% наблюдается у менеджеров по клинингу. Средний доход уборщиков в первом квартале этого года равен 43 тысячам рублей, в прошлом году этот показатель был на уровне 38 тысяч рублей.

Сколько часов занимает подработка

Согласно опросу «Авито.Работы», половина москвичей подрабатывали за последний год, для трети из них подработка занимает 3–5 часов в неделю. Как рассказал NEWS.ru директор по развитию платформы «Авито.Работа» Дмитрий Пучков, в Москве год к году стабильно растет число вакансий с частичной занятостью.

По данным сервиса «Работа.Ру», для 40% подрабатывающих — это дополнительный заработок по основной профессии, для 60% — заработок в другой сфере.

При этом 58% опрошенных ищут подработку на длительный срок. Всего 3% опрошенных рассматривают сезонную работу, а 28% соискателей ищут подработку с частичной занятостью с фиксированным количеством часов в неделю. Еще 11% сотрудников заинтересованы в разовых проектах или заданиях.

Руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев заметил в разговоре с NEWS.ru, что по итогам мая в Москве, как и по всей России, сохранялась рекордно низкая безработица.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Курьеры служб доставки

«Пока предпосылок для снижения дефицита кадров мы не видим. Влияние на рынок труда в долгосрочной перспективе продолжает оказывать демографическая ситуация, также сказались отъезд части трудоспособного населения страны за рубеж и возвращение домой некоторых мигрантов», — пояснил специалист.

По оценкам Михеева, одним из способов снижения острого дефицита кадров для работодателей являются вакансии с частичной занятостью: трудоустройство на неполную ставку, по договору ГПХ или сотрудничество с самозанятыми. Прирост таких вакансий в Москве за последний год составил 68%, а их доля от общего числа размещенных предложений работодателей увеличилась с 7% до 15%, сообщил собеседник NEWS.ru.

Подрабатывают не от хорошей жизни?

Наличие дополнительной занятости можно рассматривать как с положительной, так и с негативной стороны, заметил в разговоре с NEWS.ru директор Института реформирования общественных финансов, доктор экономических наук Владимир Климанов. По его мнению, хорошо, что есть возможность проявлять себя с разных сторон, получая за это еще и денежное вознаграждение.

«Понятно, что для работников разных специальностей варианты дополнительного заработка выглядят неодинаково. Если преподаватели вузов или научные сотрудники, например, считают вполне нормальным читать отдельные лекции или проводить исследования не по основному месту работы, то для силовиков или чиновников есть прямые ограничения. Поэтому и отношение к дополнительной занятости у людей может быть противоположным», — указал Климанов.

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Как пояснил NEWS.ru зампред думского комитета по экономической политике Артём Кирьянов, после отмены пандемийных ограничений количество официально безработных вышло на исторический минимум. Люди стали искать новые возможности для основного и дополнительного дохода.

«Сегодня в достаточно сложной экономической ситуации многие не хотят терять стабильный заработок, поэтому стремятся сформировать дополнительные возможности», — объяснил он.

Кирьянов полагает, что россияне серьезно относятся к угрозам экономического форс-мажора, именно по этой причине значительная часть трудящихся осваивает новые профессии, повышает свою конкурентность на рынке труда.

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