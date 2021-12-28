Кулеба: на Западе нет единства в вопросе санкций против России

Страны Запада пока не решили, каким образом осуществлять далее санкционную политику в отношении России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина». Он добавил, что «ключевые конкретные решения уже почти готовы», но есть разногласия по поводу их публикации.

Наши партнёры по нашему призыву очень живо включились в разработку этого санкционного пакета, и я в течение нескольких недель был очень доволен тем, как идёт дипломатия между Вашингтоном, Лондоном и столицами стран ЕС по этому поводу, — заявил он.

По словам Кулебы, это задержка с оглашением санкций происходит по двyм причинам. Первая — это разногласия по поводу того, обнародовать ли сразу весь пакет санкций или действовать «через дипломатичеcкие каналы», угрожая России и стимулируя Москву «пойти навстречу». Второй причиной он назвал рождественские праздники, когда традиционно дипломатичеcкая активность на определённое время cворачивается.

Ранее стало известно, что Кулеба порадовался возможному отключению России от SWIFT. Политик не скрывал своих эмоций и назвал угрозу «грандиозным решением». Он отметил, что вариант отключения России от международной банковской системы обсуждался в ходе неофициальных бесед с западными политиками, но такие санкции возможны только в качестве крайних мер.