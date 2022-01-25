Колледжи в 2022 году впервые выпустят больше специалистов, чем вузы

Количество выпускников техникумов и колледжей в 2022 году впервые превысит число молодых людей, оканчивающих вузы, спрогнозировали в Минпросвещения на основе данных о поступивших абитуриентах в 2020-м. Член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова объяснила это в том числе востребованностью рабочих профессий и тем, что выпускники колледжей раньше выходят на рынок труда, сообщает «Парламентская газета».

А зачастую рабочие даже самого невысокого разряда получают зарплату больше, чем высококвалифицированные инженеры, — сказала Тутова.

Помимо этого, она объяснила тенденцию введением в России единого государственного экзамена. По словам Тутовой, выбор школьников в пользу среднего профессионального образования отчётливо наблюдался 15 лет назад, когда ЕГЭ стал обязательным.

С этим не согласна председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. По её словам, ЕГЭ даёт больше шансов поступить в вуз, а многие абитуриенты сначала решают познакомиться и овладеть профессией, и только потом повысить квалификацию.

По результатам единого экзамена можно подать документы сразу в несколько институтов и университетов, — сообщила Казакова.

Ранее психолог Елена Лосева посоветовала идти в колледж тем подросткам, которые к концу школы не определились с профессией. Она уточнила, что выбирать направление для высшего образования нужно осознанно.