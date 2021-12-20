Кинолог рассказала, как безопасно подкармливать бродячих собак

Подкармливать бродячих собак нужно подальше от людных мест, чтобы не пострадали ни прохожие, ни животные, рассказала «Радио 1» кинолог Наталья Волдинер. По её словам, если давать животным еду в людных местах, они могут напасть, думая, что люди хотят её отобрать.

Когда человек там проходит, собакам часто приходит в голову, что он покушается на их пищу. И из-за этого они способны напасть. Очень не хотелось бы такой ситуации ни для кого из участников конфликта. Если вы кормите животных, делайте это не на дорожках, не у контейнерных площадок, а где-то в отдалении от всех дорог и тропинок, — сказала Волдинер.

Она добавила, что оголодавшие стаи собак крайне редко нападают на людей, но такое может случиться в сильный мороз. По словам кинолога, следует помнить о безопасности и в такую погоду обходить пустыри, где обитают уличные животные.

Ранее ведущий специалист Московского и регионального общества защиты животных Наталья Базаркина посоветовала обращаться за помощью к кинологам при выборе собаки из приюта. По её словам, также необходимо требовать ветеринарный паспорт животного, хотя бешенства опасаться не стоит: больную собаку в учреждение бы не взяли.

Базаркина также рассказала, что собак прямо с улиц часто берут пенсионеры и нередко это заканчивается тем, что те переживают хозяев, а потом снова оказываются на улице. Такие животные становятся ещё более агрессивными.