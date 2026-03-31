Киберэксперт раскрыл новую схему мошенников с электронными подписями

Мошенники выходят на связь с жертвами, используя рассылку о якобы авторизации в личных аккаунтах с помощью электронной подписи, рассказал в беседе с Lenta.ru киберэксперт Дмитрий Дудков. Запугивая людей, злоумышленники вынуждают их сделать обратный звонок.

Аферисты от имени федерального ведомства рассылают письма, в которых сообщают об «авторизации в аккаунте с помощью электронной подписи», выгрузке документов и предлагают перезвонить по мобильному номеру. Мошенники используют схему с обратным звонком в стремлении обойти антифрод-системы и понизить бдительность пользователей. Сама схема постоянно меняется, атаки становятся более целенаправленными и выходят на новый уровень, — рассказал Дудков.

По его словам, сначала мошенники использовали метод «пропущенных вызовов», рассчитывая, что жертва сама перезвонит. Затем перешли к рассылке тревожных СМС-уведомлений о «подозрительной активности» в аккаунтах с призывом связаться по указанному номеру. На текущем же этапе они массово рассылают фишинговые письма от лица государственных сервисов.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники маскируют вредоносные программы под безобидные игры и их обновления. Эксперты ведомства посоветовали проверить разработчика перед установкой приложений.