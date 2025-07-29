Как приготовить мороженое с какао дома — очень просто и быстро, поверьте!

Простой и доступный рецепт шоколадного мороженого, который легко сделать самостоятельно, используя обычные продукты из магазина.
Ингредиенты
- Молоко — 250 мл
- Яйцо — 1 штука
- Сахар — 2 столовые ложки
- Какао — 2 столовые ложки
- Посыпка для украшения — 4 г
Пошаговый рецепт
- В одной старой кулинарной книге я нашла этот рецепт. Домашнее мороженое с какао получается вкусным и нежным — отличный выбор для любителей шоколада.
- Соедините какао-порошок, сахар и молоко. Перемешайте до полного растворения какао, поставьте на огонь. Когда смесь закипит, варите 1 минуту, постоянно помешивая. Затем снимите с огня и остудите до комнатной температуры.
- В отдельной миске взбейте яйцо венчиком.
- Соедините остывшую какао-массу с яичной смесью, снова поставьте на небольшой огонь. Варите при постоянном помешивании до загустения.
- Остудите массу до комнатной температуры, вылейте в форму для мороженого.
- Поместите форму в морозильник на 1 час, чтобы мороженое застыло. Подавайте с фруктами или посыпкой по желанию.
Домашнее мороженое с какао готово! Просто, быстро и вкусно.
Когда хочется чего-то по-настоящему сытного и ароматного, я варю харчо. Этот грузинский суп получается настолько пряным, терпким и с таким насыщенным вкусом, что на второе уже и не тянет.