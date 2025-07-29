Как приготовить мороженое с какао дома — очень просто и быстро, поверьте!

Как приготовить мороженое с какао дома — очень просто и быстро, поверьте!

Простой и доступный рецепт шоколадного мороженого, который легко сделать самостоятельно, используя обычные продукты из магазина.

Ингредиенты

Молоко — 250 мл

Яйцо — 1 штука

Сахар — 2 столовые ложки

Какао — 2 столовые ложки

Посыпка для украшения — 4 г

Пошаговый рецепт

В одной старой кулинарной книге я нашла этот рецепт. Домашнее мороженое с какао получается вкусным и нежным — отличный выбор для любителей шоколада. Соедините какао-порошок, сахар и молоко. Перемешайте до полного растворения какао, поставьте на огонь. Когда смесь закипит, варите 1 минуту, постоянно помешивая. Затем снимите с огня и остудите до комнатной температуры. В отдельной миске взбейте яйцо венчиком. Соедините остывшую какао-массу с яичной смесью, снова поставьте на небольшой огонь. Варите при постоянном помешивании до загустения. Остудите массу до комнатной температуры, вылейте в форму для мороженого. Поместите форму в морозильник на 1 час, чтобы мороженое застыло. Подавайте с фруктами или посыпкой по желанию.

Домашнее мороженое с какао готово! Просто, быстро и вкусно.

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