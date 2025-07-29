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29 июля 2025 в 15:36

Как приготовить мороженое с какао дома — очень просто и быстро, поверьте!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простой и доступный рецепт шоколадного мороженого, который легко сделать самостоятельно, используя обычные продукты из магазина.

Ингредиенты

  • Молоко — 250 мл
  • Яйцо — 1 штука
  • Сахар — 2 столовые ложки
  • Какао — 2 столовые ложки
  • Посыпка для украшения — 4 г

Пошаговый рецепт

  1. В одной старой кулинарной книге я нашла этот рецепт. Домашнее мороженое с какао получается вкусным и нежным — отличный выбор для любителей шоколада.
  2. Соедините какао-порошок, сахар и молоко. Перемешайте до полного растворения какао, поставьте на огонь. Когда смесь закипит, варите 1 минуту, постоянно помешивая. Затем снимите с огня и остудите до комнатной температуры.
  3. В отдельной миске взбейте яйцо венчиком.
  4. Соедините остывшую какао-массу с яичной смесью, снова поставьте на небольшой огонь. Варите при постоянном помешивании до загустения.
  5. Остудите массу до комнатной температуры, вылейте в форму для мороженого.
  6. Поместите форму в морозильник на 1 час, чтобы мороженое застыло. Подавайте с фруктами или посыпкой по желанию.

Домашнее мороженое с какао готово! Просто, быстро и вкусно.

Когда хочется чего-то по-настоящему сытного и ароматного, я варю харчо. Этот грузинский суп получается настолько пряным, терпким и с таким насыщенным вкусом, что на второе уже и не тянет.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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