Харчо и орех, и кинза: суп, который согреет и удивит

Когда хочется чего-то по-настоящему сытного и ароматного, я варю харчо. Этот грузинский суп получается пряным, терпким и с таким насыщенным вкусом, что на второе уже и не тянет.
Ингредиенты:
- говядина — 500 г
- рис — 100 г
- лук — 1 шт.
- сладкий перец — 1 шт.
- грецкие орехи — 100 г
- чеснок — 4 зубчика
- соус ткемали — 3 ст. л.
- томатная паста — 60 г
- хмели-сунели — 1 ст. л.
- молотый красный перец — ½ ч. л.
- соль, лавровый лист — по вкусу
- кинза — 3–5 веточек
Сначала варю мясо с лаврушкой до мягкости, затем процеживаю бульон, мясо режу. Пока оно варится, обжариваю лук, томатную пасту, добавляю орехи с чесноком — и вот она, душа харчо. В кипящий бульон с мясом кидаю рис, перец, заправку, ткемали, специи и зелень. Через 5 минут снимаю с огня — пусть настоится. Получается густой, согревающий суп, который вкуснее с каждым часом!
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