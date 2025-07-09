Харчо и орех, и кинза: суп, который согреет и удивит

Харчо и орех, и кинза: суп, который согреет и удивит

Когда хочется чего-то по-настоящему сытного и ароматного, я варю харчо. Этот грузинский суп получается пряным, терпким и с таким насыщенным вкусом, что на второе уже и не тянет.

Ингредиенты:

говядина — 500 г

рис — 100 г

лук — 1 шт.

сладкий перец — 1 шт.

грецкие орехи — 100 г

чеснок — 4 зубчика

соус ткемали — 3 ст. л.

томатная паста — 60 г

хмели-сунели — 1 ст. л.

молотый красный перец — ½ ч. л.

соль, лавровый лист — по вкусу

кинза — 3–5 веточек

Сначала варю мясо с лаврушкой до мягкости, затем процеживаю бульон, мясо режу. Пока оно варится, обжариваю лук, томатную пасту, добавляю орехи с чесноком — и вот она, душа харчо. В кипящий бульон с мясом кидаю рис, перец, заправку, ткемали, специи и зелень. Через 5 минут снимаю с огня — пусть настоится. Получается густой, согревающий суп, который вкуснее с каждым часом!

Ранее сообщалось, что картофельная запеканка с чесноком и сыром — это аппетитное и питательное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина. Готовится быстро.