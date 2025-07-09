Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 13:00

Харчо и орех, и кинза: суп, который согреет и удивит

Фото: primeminister.am

Когда хочется чего-то по-настоящему сытного и ароматного, я варю харчо. Этот грузинский суп получается пряным, терпким и с таким насыщенным вкусом, что на второе уже и не тянет.

Ингредиенты:

  • говядина — 500 г
  • рис — 100 г
  • лук — 1 шт.
  • сладкий перец — 1 шт.
  • грецкие орехи — 100 г
  • чеснок — 4 зубчика
  • соус ткемали — 3 ст. л.
  • томатная паста — 60 г
  • хмели-сунели — 1 ст. л.
  • молотый красный перец — ½ ч. л.
  • соль, лавровый лист — по вкусу
  • кинза — 3–5 веточек

Сначала варю мясо с лаврушкой до мягкости, затем процеживаю бульон, мясо режу. Пока оно варится, обжариваю лук, томатную пасту, добавляю орехи с чесноком — и вот она, душа харчо. В кипящий бульон с мясом кидаю рис, перец, заправку, ткемали, специи и зелень. Через 5 минут снимаю с огня — пусть настоится. Получается густой, согревающий суп, который вкуснее с каждым часом!

Ранее сообщалось, что картофельная запеканка с чесноком и сыром — это аппетитное и питательное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина. Готовится быстро.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский снова проиграл Залужному по доверию среди украинцев
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
Впавший в кому после стоматолога малыш умер в Одинцово
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Составлен список мощнейших ударов по объектам на Украине с начала СВО
Мигрант изнасиловал девушку в магазине детской одежды
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.