Священник Александр Волков освобождён от должности руководителя патриаршей пресс-службы с 11 сентября. Соответствующее решение принял глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл.
Как сообщает «
Это решение объясняется «реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата».
Как писал News.ru, ранее руководитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) посчитал теорию эволюции Чарльза Дарвина «совершенно ненаучной». Он добавил, что современные исследования могут предложить человечеству только один вывод — «мы обезьяньи дети».