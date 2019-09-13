https://static.news.ru/photo/f9dee9c6-d56a-11e9-b576-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Волков/facebook

Священник Александр Волков освобождён от должности руководителя патриаршей пресс-службы с 11 сентября. Соответствующее решение принял глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл.

Как сообщает « Интерфакс » со ссылкой на отдел РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ, врио руководителя пресс-службы патриарха назначен глава данного отдела Владимир Легойда.

Это решение объясняется «реорганизацией и оптимизацией информационных служб Московского патриархата».

Как писал News.ru, ранее руководитель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) посчитал теорию эволюции Чарльза Дарвина «совершенно ненаучной». Он добавил, что современные исследования могут предложить человечеству только один вывод — «мы обезьяньи дети».