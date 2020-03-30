https://static.news.ru/photo/40bca570-7289-11ea-ac9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рабочая группа Следственного комитета РФ по борьбе с фейками о коронавирусе, созданная на прошлой неделе, уже начала свою работу. Её возглавил руководитель главного следственного управления СК Эдуард Кабурнеев.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко напомнила, что деятельность рабочей группы направлена на выявление заведомо ложной информации о количестве заболевших COVID-19 в России. Уже в пяти регионах проходят проверки, сообщает ФАН.

Вечером 29 марта мэр столицы Сергей Собянин опубликовал поправки в свой предыдущий указ, ужесточающие меры против распространения коронавируса. Эти изменения приняты в рамках правового режима «повышенной готовности». Текущая ситуация в Москве не признана чрезвычайной, что позволяло бы вводить ограничения прав и свобод граждан. Как отмечают юристы «Агоры», режим повышенной готовности не предполагает тех ограничений, которые введены последним указом мэра Москвы.

Всего в России выявлено 1836 случаев инфицирования, 64 пациента выписаны из больниц, 9 умерли. По всему миру COVID-19 подхватили более 723 тысяч человек, свыше 33 тысяч скончались, писал NEWS.ru.