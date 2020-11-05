Известный вирусолог назначен главой НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

https://static.news.ru/photo/b608a116-1fff-11eb-964d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Щелканов Фото: dvfu.ru

Профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) вирусолог Михаил Щелканов, который первым из российских учёных представил научный доклад о новом коронавирусе, занял должность директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова.

Данный вуз является одним из старейших научных медицинских учреждений страны, вошедший в 2020 году в состав Роспотребнадзора.

Совместная работа ДВФУ и ведомственного НИИ позволит создать на Дальнем Востоке значительный задел, чтобы противостоять существующим и пока ещё не выявленным биологическим угрозам, — отметили в пресс-службе вуза.

Как отметил Щелканов, он продолжит руководить лабораторией экологии микроорганизмов и Международным научно-образовательным Центром биологической безопасности Роспотребнадзора ШБМ ДВФУ.

По его словам, создание и производство вакцин остаётся важнейшей задачей, но скорее технической задачей.

Не менее важно своевременно выявить угрозы, использовать многолетние научные данные, чтобы предсказывать новые эпидемии до того, как они вырвутся на оперативный простор, — подчеркнул он.

Учёный отметил, что для этого необходимо возродить на Дальнем Востоке трансграничный мониторинг природно-очаговых вирусов в треугольнике «юг российского Дальнего Востока — Корейский полуостров — северо-восточные провинции Китая», а также постоянно изучать природно-очаговые вирусы на собственной территории. Он уточнил, что основываясь на результатах этих исследований, можно будет делать научно обоснованные прогнозы в отношении опасных эпидемических ситуаций.

Щелканов также заявил, что пандемия COVID-19 — не последняя, и поэтом концепция формирования базовой кафедры биологической безопасности Школы биомедицины ДВФУ в Институте эпидемиологии и микробиологии выглядит логично, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Щелканов сообщил, что COVID-19 может навсегда остаться в человеческой популяции. Со временем вирус просто займёт свою нишу, став эпидемическим.