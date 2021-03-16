Из Госдумы отозвали закон об истреблении бездомных животных

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Авторы законопроекта, позволяющего региональным властям истреблять бездомных животных в приютах, отозвали его из Госдумы после консультаций руководства «Единой России» с думской фракцией. Глава генсовета партии Андрей Турчак назвал эту инициативу живодёрской.

Не для того жители поддержали поправки в Конституцию и наши коллеги по фракции ЕР в Госдуме принимали важнейший закон «Об ответственном обращении с животными», чтобы вот такими «инициативами» ставить крест на всей работе, — цитирует URA.RU Турчака.

Он поблагодарил всех депутатов, высказавшихся против этой инициативы, и предложил «добиться внимательного и гуманного отношения к животным».

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволял бы регионам самостоятельно регулировать численность бездомных животных. Документ разрешал их убийство в приютах «гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть».

Как писал NEWS.ru, дело, возбуждённое из-за гибели людей во время нападения бездомных собак, впервые в истории РФ дошло до суда. В феврале 2020 года силовики сообщали о ряде нападений стай четвероногих на взрослых и детей в нескольких кварталах Красноярска. В Кировском районе обнаружили тела женщины и мужчины со следами укусов бродячих животных. Позже в СК пояснили, что правоохранители возбудили уголовное дело в отношении главы городского управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Евгения Петрюка. Его арестовали и обвинили в халатности, повлёкшей смерть людей. Оперативники считают, что небрежное отношение фигуранта к своим обязанностям спровоцировало бесконтрольное увеличение популяции бездомных собак в Красноярске и последующие нападения. В материалах разбирательства речь идёт о четырёх погибших и двух потерпевших.