IT-эксперт рассказал, из чего должен состоять надежный пароль IT-эксперт Геллер: пароль должен состоять минимум из шести знаков с цифрами и буквами

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Надежный пароль к различным учетным записям должен состоять минимум из шести знаков с цифрами, разными символами, а также буквами (заглавными и строчными, так как они по-разному обрабатываются), рассказал NEWS.ru IT-эксперт и главный разработчик президентского сайта Kremlin.ru Артем Геллер. По его словам, слишком длинные пароли редко запоминают и хранят на бумажке, что очень опасно — их теряют или видят посторонние.

Пароль — дело серьезное. Он должен состоять минимум из шести знаков, лучше больше. С цифрами, строчными и заглавными буквами — они по-разному обрабатываются, разными символами. Чем сложнее, тем лучше. Можно, конечно, придумать пароли и на 20 знаков для защиты чего-то экстремально важного, но их редко запоминают, записывают, что опасно, ту же бумажку можно потерять, ее могут увидеть посторонние, — отметил Геллер.

Собеседник добавил, что пароли достаточно безопасно хранить в браузере, используя соответствующую функцию. По его словам, мошенники обычно применяют специальные программы для подбора кода или пытаются узнать у знакомых и родственников информацию о потенциальной жертве: дату рождения, фамилию, имена друзей, жены или мужа и так далее.

Мошенники часто используют социальные механики: узнают что-то о человеке, просят родственников назвать им дату рождения, фамилию потенциальной жертвы, важные события, присылают ссылки на фишинговые сайты, где нужно вводить пароль. Большие пароли, безусловно, усложняют работу программам взлома. Важно не использовать один пароль везде, так как при ошибке преступники могут получить доступ ко всем сервисам, — рассказал Геллер.

Эксперт добавил, что в качестве пароля использовать дату рождения с фамилией можно, если добавить четыре-шесть случайных знаков.

Ранее глава РИЦ SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, что самыми уязвимыми паролями в рунете являются те, что основаны на дате рождения, фамилии, имени и номере телефона. По его словам, такие пароли злоумышленники подбирают в первую очередь, пытаясь взломать аккаунты.