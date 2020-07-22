Историк Понасенков сравнил участников движения BLM с нацистами

https://static.news.ru/photo/01c5d678-cbeb-11ea-8023-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thabo Jaiyesimi/Global Look Press

Главный лозунг движения Black Lives Matter является заимствованием из строчки «Песни Германии», которую нацисты сделали одной из ключевых фраз своей пропаганды, — «Германия превыше всего». С таким заявлением выступил историк Евгений Понасенков.

Он отметил, что участники движения BLM говорят «Жизни чёрных превыше всего». Поэтому, по мнению Понасенкова, идейная часть протестов против полицейского произвола и расизма списана с «учебников про нацизм и гитлеризм».

Эксперт подчеркнул, что россияне, например, желая переехать в другую страну, оформляют визу или документы на иммиграцию. На таких же — общих — основаниях чернокожие тоже могут переезжать в «белые» страны. И не ставить при этом свои жизни выше по значимости, чем жизни белых людей.

По словам Понасенкова, участники BLM — это люди, с которыми невозможно ужиться. Поэтому можно либо признать движение террористической силой, либо «разойтись в разные стороны».

Я вам говорю научные выводы, они могут казаться нелёгкими, а лёгких здесь не бывает, ситуация настолько запущена. С каждым годом вы будете понимать, что мой прогноз — единственный возможный вариант. Только разъезжаться, — цитирует историка портал «Политика сегодня».

Протесты прокатились по США и ряду других стран после гибели 25 мая 2020 года афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком полицейском задержании. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах США пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.

Как ранее передавал NEWS.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с лекцией о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе в день его рождения. Он рассказал, что возникновение движений против расизма (Black Lives Matter) и сексуальных домогательств (#MeToo) свидетельствуют об усталости людей от неравенства и дискриминации.

По его словам, люди полностью разочаровались в существующем положении вещей. Эти движения указывают на два источника неравенства в мире: колониализм и патриархат.