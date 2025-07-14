Ищете идеальный яблочный десерт? Цветаевский пирог вас покорит

Этот цветаевский яблочный пирог — воплощение нежности и домашнего уюта. Тонкое песочное тесто, сочные яблоки и воздушная сметанная заливка создают неповторимую гармонию вкуса. Рецепт, проверенный годами, станет жемчужиной вашей кулинарной коллекции.

Ингредиенты:

яблоки — 500 г;

мука — 170 г;

сахар — 170 г;

масло сливочное — 100 г;

сметана — 370 г;

крахмал кукурузный — 20 г;

яйца — 2 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление:

Муку смешайте с 100 г сахара и разрыхлителем. Добавьте холодное масло, порубленное кубиками, и быстро замесите крошку. Выложите в форму, сформировав бортики, и охладите 20 минут. Яблоки очистите, нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком. Выложите яблоки на основу. Взбейте сметану с оставшимся сахаром, яйцами и крахмалом. Залейте яблоки сметанной смесью. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистого цвета.

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