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14 июля 2025 в 16:34

Ищете идеальный яблочный десерт? Цветаевский пирог вас покорит

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот цветаевский яблочный пирог — воплощение нежности и домашнего уюта. Тонкое песочное тесто, сочные яблоки и воздушная сметанная заливка создают неповторимую гармонию вкуса. Рецепт, проверенный годами, станет жемчужиной вашей кулинарной коллекции.

Ингредиенты:

  • яблоки — 500 г;
  • мука — 170 г;
  • сахар — 170 г;
  • масло сливочное — 100 г;
  • сметана — 370 г;
  • крахмал кукурузный — 20 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Муку смешайте с 100 г сахара и разрыхлителем.
  2. Добавьте холодное масло, порубленное кубиками, и быстро замесите крошку.
  3. Выложите в форму, сформировав бортики, и охладите 20 минут.
  4. Яблоки очистите, нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком.
  5. Выложите яблоки на основу.
  6. Взбейте сметану с оставшимся сахаром, яйцами и крахмалом.
  7. Залейте яблоки сметанной смесью.
  8. Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
десерты
пироги
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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