Ищете идеальный яблочный десерт? Цветаевский пирог вас покорит

Этот цветаевский яблочный пирог — воплощение нежности и домашнего уюта. Тонкое песочное тесто, сочные яблоки и воздушная сметанная заливка создают неповторимую гармонию вкуса. Рецепт, проверенный годами, станет жемчужиной вашей кулинарной коллекции.
Ингредиенты:
- яблоки — 500 г;
- мука — 170 г;
- сахар — 170 г;
- масло сливочное — 100 г;
- сметана — 370 г;
- крахмал кукурузный — 20 г;
- яйца — 2 шт.;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.
Приготовление:
- Муку смешайте с 100 г сахара и разрыхлителем.
- Добавьте холодное масло, порубленное кубиками, и быстро замесите крошку.
- Выложите в форму, сформировав бортики, и охладите 20 минут.
- Яблоки очистите, нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком.
- Выложите яблоки на основу.
- Взбейте сметану с оставшимся сахаром, яйцами и крахмалом.
- Залейте яблоки сметанной смесью.
- Выпекайте при 180 °C 40–45 минут до золотистого цвета.
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