Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2024 года Институт цвета Pantone назвал «персиковый пушок» главным цветом 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Персиковый пушок», или 13-1023 Peach Fuzz, стал главным цветом 2024 года, сообщает институт цвета Pantone. На сайте института указано, что этот оттенок отражает желание человека заботиться о себе и других, а дух бархатистого нежного персикового тона способствует обогащению разума, тела и души.

В поисках оттенка, который отражал бы наше врождённое стремление к близости и связи, мы выбрали цвет, излучающий теплоту и современную элегантность. Оттенок, который резонирует с состраданием, предлагает тактильные объятия и легко соединяет молодость с вечным, — отметила исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.

В декабре 2022 года Pantone назвал 18-1750 Viva Magenta главным цветом 2023 года. Тогда в подразделении компании объяснили свой выбор фразой «нестандартный цвет для нестандартных времен». По словам исполнительного директора Pantone Леатрис Эйсман, этот цвет выражается в чистой радости, «поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений».

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