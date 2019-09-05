Реставратора древнерусской иконописи Московской иконописной мастерской Игоря Дрождина обвинили в том, что он из арбалета расстрелял соседского пса. 4 сентября Мария выложила в Instagram соответствующий пост с фотографией своей собаки Дины с торчащими из лапы и бока стрелами.

Утром я услышала дикий визг нашей собаки. Я побежала на улицу. Мой 10-летний сын Лёва был на первом этаже, и когда он услышал визг, подбежал к окну посмотреть. Он увидел, как Дина со стрелой в боку пробирается под забором к нам во двор. Он сразу же закричал, я понеслась по лестнице вниз, а он пулей выскочил на крыльцо. Лев выбежал раньше меня секунд на 10 и успел увидеть ноги соседа с той стороны забора и вторую, летящую в Дину стрелу. Я стала стучать в ворота соседа. Когда они открылись, он, стоя со своим старшим сыном, сразу стал кричать: «Это ваша собака мне всех курей задрала?» Я спросила, он ли стрелял в неё, но тот ответил, что нет, — рассказывает Мария News.ru.

Женщины вызвала ветеринара. Собаку оперировали на протяжении 4–5 часов. Стрелы удалось удалить, однако есть вероятность, что у собаки пойдёт осложнение. По словам хозяйки, из-за травмы может начаться отёк лёгких. Хозяйка собаки решила уточнить у ветеринара, могла ли её собака напасть на птиц соседа, в ответ на это врач заверил, что в пасти животного следов крови и перьев нет. При этом сама хозяйка заявляет, что пёс долгое время жил с курами бок о бок и не причинял им вреда.

mary_mendi/instagram.com

Фактически у соседа два прилегающих друг к другу участка: собственно сам двор с домом, курятником и иными постройками, и второй — слегка огороженный нежилой пустырь...Так вот: Дина всегда бегает только через участок-пустырь в лес, не во двор, — объясняет хозяйка собаки.

Чтобы разобраться в сложившийся ситуации, корреспондент News.ru связался со вторым участником конфликта. Игорь Дрождин заявил, что в животное он не стрелял.

На нашу территорию проникло какое-то животное и порвало всех курей. Предположительно, что на птиц напала собака. И причём она делала это неоднократно, и когда мы предъявили им претензии, начались вот эти нападки. Я прибежал к хозяйке животного и задал вопрос: «Это ваша собака порвала?» Она сказала: «Мы возместим», — рассказывает иконописец.

Мария пояснила, почему ответила, что возместит ущерб — этим вопросом мужчина застал её врасплох в тот момент, когда она была в шоке от случившегося и не знала, что делать дальше. Хозяйка считает, что кур могли съесть лисы, но Дрождин с этим не согласен. По его словам, он также поначалу винил в уничтожении своих птиц лис, хоть это и казалось ему нелогичным.

mary_mendi/instagram.com

Когда здесь было мало домов, было очень много лис, и они ходили к нам частенько. Но такого, чтобы вырезать всё поголовье, не было. Я и подумал, какая лиса может в течение этого года вырезать 22 курицы. И вот последний раз всех вырезали, у нас осталось две курицы, мы решили их вообще не выпускать. С февраля забаррикадировали сарай, ходили только кормить, поить. А недавно люди добрые мне подарили дорогого петуха, Борис его звали. И к нему курочек, декоративных, очень дорогих. Но они были маленькие ещё. А сын в окно выглянул и видит, что собака какая-то или зверь какой-то, похожий на собаку, напал на кур. Он просто случайно в окно увидел, выбежал, начал её гонять, а она его загнала в курятник. Я выбежал, отогнал, собака убежала, а я остался с разодранными курями, — утверждает Дрождин.

Мария с супругом помимо врачей вызвала также и полицию. Когда сотрудники приехали на место, жена иконописца сказала им, что он уехал по делам. Правоохранители попросили записи с камер видеонаблюдения, установленных на участке Дрождина, но, по словам его супруги, видео отсутствовало. Тем временем Мария решила обратиться за помощью к психологу, чтобы убедиться в том, не нанесло ли происшествие психического вреда её ребенку. Но также она решительно настроена продолжать взаимодействовать со следователями.

Корреспондент News.ru несколько раз пытался уточнить информацию о наличии арбалета у иконописца, однако сам мужчина игнорировал данный вопрос и настаивал на том, что к соседям он пришёл по поводу растерзанных кур.