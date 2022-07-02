Ихтиолог рассказал, какие акулы опасны для туристов Ихтиолог Кузищин: одной из самых опасных акул для человека является тигровая

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Тигровая акула намного опаснее и агрессивнее, чем большая белая, заявил профессор кафедры ихтиологии МГУ Кирилл Кузищин. По его словам, которые приводит «Газета.ru», белая акула проявляет активность, только когда голодна, в то время как тигровая атакует всегда и часто охотится на малой глубине. Он также отметил, что недавний случай нападения морского хищника на женщину в Египте не является необычным, поскольку такая опасность существует в любом тропическом море.

У тигровой акулы есть стереотип все разрывать, калечить, корежить. Кроме того, она [нападает] на не очень большой глубине, то есть вдоль береговой линии, — рассказал эксперт.

Кузищин добавил, что находящийся в воде человек бессилен перед акулой. По его словам, следить за безопасностью туристов на пляжах должны спасательные службы, задача которых высматривать любую потенциальную угрозу и выгонять людей из воды в случае опасности. Он подчеркнул, что указания спасателей нужно выполнять беспрекословно.

Накануне гражданка Австрии, 68-летняя Элизабет Сквайери погибла после нападения акулы в водах Красного моря близ Хургады в Египте. Она была замужем за египтянином и проживала в городе на берегу моря.