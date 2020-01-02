https://static.news.ru/photo/f90aa7c0-2d70-11ea-942a-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Решение о прохождении Северо-Восточной хорды через парк «Лосиный остров» ещё официально не принималось. Одним из вариантов в данном районе является строительство участка в полосе отвода железнодорожного полотна, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Чиновник добавил, что на указанном участке отсутствуют зелёные насаждения и он является депрессивной территорией.

Заммэра отметил, что при том количестве машин, которое есть в Москве, не возводить новые магистрали невозможно.

Хуснуллин подчеркнул, что расчёты показали — новые бессветофорные шоссе с прямым ходом, позволяющие избегать перепробега машин, оказывают положительное влияние не только на ситуацию с дорожными заторами, но и с экологией. Об этом он рассказал в видеообращении на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Ранее NEWS.ru сообщал, что девять новых станций метро появятся в Москве в 2020 году. В 2019 году город побил абсолютный рекорд — построили 38 км тоннелей.