Хирург назвал простые упражнения для снятия нагрузки со спины в офисе Хирург Умнов: в каждом офисе должен быть турник для расслабления спины

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Разгрузить позвоночник в офисе, не отходя от рабочего места, можно, если выполнять ряд простых упражнений, рассказал NEWS.ru хирург, преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. Он отметил, что избавиться от неприятных ощущений помогут наклоны корпуса в стороны, сведение лопаток, скрещивание рук на груди, а также вис на турнике.

Сводите и разводите локти перед собой. Сводите лопатки. Отводите по очереди руки назад. Поднимайте руки вверх. Скрещивайте руки на груди — самообнимашки. Сводите руки за спиной. Сгибайте спину в полуприседе. Если есть турник, просто повисите на турнике, со временем можно добавить вес, подтягивайтесь, — подчеркнул Умнов.

Ранее спортивный тренер Мария Волынкина рассказала, что упражнения «лодочка», «дохлая рыба», «супермен», «кошка», «ягодичный мостик» и «планка» укрепляют мышцы спины. По ее словам, при их выполнении важно следить за правильной техникой, в частности не заламывать шею.

Она отметила, что при выполнении упражнения «супермен», когда стоя на четвереньках попеременно поднимаются рука и нога, необходимо следить за положением таза, который должен стоять ровно. Также, по ее словам, хорошо укрепляет спину упражнение «кошка».