Хакеры заразили вредоносными программами серверы российского телеканала Хакеры заразили вредоносными программами серверы телеканала «360»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные хакеры заразили вредоносными программами серверы телеканала «360». Они попытались ограничить доступ ко всем ресурсам редакции, приостановить работу монтажеров отдела новостей и заблокировать возможность ведения прямого эфира. Заместитель генерального директора телеканала Алексей Коваль сообщил, что все усилия хакеров оказались напрасными.

Все обязательства перед зрителями и партнерами телеканала «360» выполняются в полном объеме. Незначительное ограничение функционала коснулось интерактивных элементов оформления, — пояснил Коваль.

Команда телеканала смогла продолжить вещание и сохранить все программы эфирной сетки. Единственное, что могли заметить зрители из-за хакерской атаки, — отсутствие привычной температурной карты Подмосковья во время прогноза погоды. На данный момент продолжаются работы по устранению неполадок и возвращению эфира к полноформатному оформлению. Отмечается, что это не первая атака на серверы телеканала, но самая массированная.

Хакеры ранее получили доступ к базам данных пассажиров российской компании «Сирена-Трэвел». По имеющимся данным, файлы содержат информацию о пассажирах авиакомпаний и их страховках за период с 2007 по 2023 годы.