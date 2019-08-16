https://static.news.ru/photo/dcd42030-c039-11e9-b884-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Гудков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Дмитрий Гудков обжаловал в суде отказ Мосгоризбиркома и ЦИК в регистрации в качестве кандидата в депутаты столичной думы.

Поскольку Гудков в настоящее время находится под арестом, иск от его имени подавал юрист. Предполагается, что рассмотрение заявления состоится на следующей неделе, рассказал РИА Новости пресс-секретарь политика Алексей Обухов.

Он добавил, что в случае отрицательного решения, следующая жалоба будет направлена в Верховный суд.

Ранее News.ru писал, что наряду с Гудковым, отказано было в регистрации Александру Соловьёву и Ивану Кульневу. В ЦИК объяснили своё решение тем, что оппозиционеры превысили количество неверных подписей. Кроме того, Гудков не указал в документах наличие у супруги недвижимости за рубежом.