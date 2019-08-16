Дмитрий Гудков обжаловал в суде отказ Мосгоризбиркома и ЦИК в регистрации в качестве кандидата в депутаты столичной думы.
Поскольку Гудков в настоящее время находится под арестом, иск от его имени подавал юрист. Предполагается, что рассмотрение заявления состоится на следующей неделе, рассказал
Он добавил, что в случае отрицательного решения, следующая жалоба будет направлена в Верховный суд.
Ранее News.ru писал, что наряду с Гудковым, отказано было в регистрации Александру Соловьёву и Ивану Кульневу. В ЦИК объяснили своё решение тем, что оппозиционеры превысили количество неверных подписей. Кроме того, Гудков не указал в документах наличие у супруги недвижимости за рубежом.