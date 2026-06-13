Гости съели эти конвертики из баклажанов за 5 минут, я едва успел попробовать

Гости съели эти конвертики из баклажанов за 5 минут, я едва успел попробовать

Друзья на пороге, а времени в обрез? Я покажу, как за полчаса слепить конвертики, которые разлетятся быстрее горячих пирожков.

Ингредиенты

Баклажан — 500 г, творог 8% — 200 г, сыр российский — 150 г, лук зеленый — 40 г, укроп — 20 г, чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 2 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу баклажаны вдоль тонкими пластинами, солю и запекаю в духовке при 200 °C ровно 10 минут. Тем временем тру сыр на терке, мелко рублю зелень и давлю чеснок. Самое сложное — это начинка: смешиваю творог, 100 г тертого сыра, зелень, чеснок, соль и перец.

Вынимаю баклажаны, складываю по две пластины крест-накрест, кладу в центр пару ложек начинки и заворачиваю края к центру, формируя конвертик. Выкладываю все на противень, посыпаю оставшимся сыром и отправляю обратно в духовку еще на 5–10 минут, пока сыр не подрумянится и не расплавится.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ожидал, что баклажаны развалятся, но конвертики держали форму идеально. Внутри — нежная творожно-сырная начинка с чесноком, снаружи — румяная корочка. Гости смели все за минуту, я едва успел урвать один. Советую подавать теплыми, со сметаной — бомба.