Голикова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в 14 регионах РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о серьёзном ухудшении эпидемиологической ситуации по коронавирусу в 14 регионах России. Она отметила, что всего за неделю число заболеваний увеличилось. Её слова приводит ТАСС.

Ситуация осложнилась в Астраханской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Ростовской областях, в Алтайском, Пермском и Забайкальском краях, в республиках Мордовия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, — сказала вице-премьер.

Она отметила, что при планировании поездок в эти регионы стоит учитывать материалы на сайте стопкоронавирус.рф. Особенно это касается путешествий в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября президент РФ Владимир Путин подписал 20 октября. Документ наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочим период с 28 октября по 7 ноября, а также ввёл ряд дополнительных ограничений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении нерабочих дней и коронавирусных ограничений после 7 ноября пока не принималось. Однако такая возможность не исключается.