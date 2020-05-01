Главврач Коммунарки Проценко заразился COVID-19 не на рабочем месте

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Главый врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся коронавирусом, рассказал, где мог подхватить новое заболевание.

По его словам, он заразился COVID-19 не на рабочем месте.

Инфицирование может происходить и чаще всего происходит не в клинике, как это было и со мной, — отметил врач во время онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.

По его словам, доктора, которые работают в обычных многопрофильных стационарах болеют коронавирусом чаще, чем коллеги из COVID-19-центров. При этом наличие средств индивидуальной защиты достаточно, доктора защищены. Они они заболевают из-за того, что контактируют с другими людьми, которые не связаны с их работой, передаёт ТАСС.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 227 тысяч пациентов умерли, более 973 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти могут смягчать меры дистанцирования в том случае, если в стране или регионе передача коронавирусной инфекции будет под контролем.