Главврач больницы в Коммунарке перешёл на удалённые консультации и обходы

https://static.news.ru/photo/c90565fe-74ee-11ea-baee-fa163e074e61_660.jpg Денис Проценко Фото: gkb40dzm.ru

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, заразившийся коронавирусом, сообщил, что ведёт дистанционные обходы и консультации больных.

Чем занимаюсь на изоляции? Да фактически тем же самым: дистанционные консультации и обходы. Сейчас мы выдохнули и опять вернулись к вопросам качественной временной маршрутизации — внедряем браслеты, — цитирует медика РИА Новости.

Проценко добавил, что также он тестирует отечественный аппарат искусственной вентиляции легких.

Ранее NEWS.ru писал, что 25 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретил президента России Владимира Путина, который спонтанно посетил больных COVID-19. Глава государства оделся в защитный костюм и пообщался с медперсоналом и пациентами учреждения. 31 марта появилась информация о том, что сам врач оказался инфицированным.

По данным на 2 апреля, в мире более 937 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 194 тысяч выписан ы из больниц, более 47 тысяч скончались.

В России — 3548 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, более 230 человек уже выписаны из больниц, при этом часть заболевших проходят лечение дома, 30 умерли. На Москву приходится 2475 случаев, 140 человек выписаны, 19 скончались.