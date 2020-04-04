Глава Пермского края призвал силовиков к «ювелирной работе» с гражданами

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обратился к сотрудникам правоохранительных органов с призывом проводить «ювелирную работу» с гражданами по части разъяснения ограничений в связи с режимом самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции.

Он отметил, что органы власти должны сперва предупреждать россиян, разговаривать с ними о мерах предосторожности, не используя сразу административные или силовые методы воздействия.

Также Махонин выступил против создания специальных условий в больницах для тех заражённых COVID-19, кто «сам себя считает VIP-персонами». По словам губернатора, перед болезнью все равны.

И условия лечения также должны быть равными для всех, никакого блата и привилегированных палат ни для кого быть не должно, — цитирует главу Пермского края «Накануне.Ru».

Всего в стране зарегистрирован 4731 заболевший в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 333 человек. Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что многие народные средства, которые местные жители считают эффективными против коронавируса, будут оказывать положительный эффект, если использовать их, находясь на изоляции.