ГИБДД выступает против управления снегоходом водителей с обычными правами

Допускать водителей к управлению снегоходом на основании водительского удостоверения другой категории категорически нельзя. Принципы управления автомобиля и снегохода абсолютно разные.
Я категорически против допуска к участию в дорожном движении на основании категории, которая даёт право на управление автотранспортным средством. Поскольку принципы управления абсолютно разные, — заявил замначальника управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Сергей Фомочкин во время круглого стола в Совете Федерации.
Снегоходы обладают высокими скоростными характеристиками, чтобы управлять ими, нужно иметь устойчивые навыки. Люди не могут быть допущены к управлению снегоходной техникой без определённых умений.
Во время заседания обсуждались вопросы законодательного регулирования снегоходного и мотовездеходного туризма. Предлагалось упростить доступ массового пользователя к управлению снегоходами и квадроциклами,
Как писал NEWS.ru, ГИБДД сможет прямо на дороге приостанавливать действие диагностических карт, если инспектор найдёт неисправности в автомобиле. К ним относятся проблемы с работой световых приборов, стеклоочистителей или тормозов. На устранение поломки и прохождение повторного техосмотра водителю отведут 72 часа.