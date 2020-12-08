ГИБДД выступает против управления снегоходом водителей с обычными правами

https://static.news.ru/photo/62af6cb4-3956-11eb-b8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Zakharchuk/Russian Look

Допускать водителей к управлению снегоходом на основании водительского удостоверения другой категории категорически нельзя. Принципы управления автомобиля и снегохода абсолютно разные.

Я категорически против допуска к участию в дорожном движении на основании категории, которая даёт право на управление автотранспортным средством. Поскольку принципы управления абсолютно разные, — заявил замначальника управления надзорной деятельности ГИБДД РФ Сергей Фомочкин во время круглого стола в Совете Федерации.

Снегоходы обладают высокими скоростными характеристиками, чтобы управлять ими, нужно иметь устойчивые навыки. Люди не могут быть допущены к управлению снегоходной техникой без определённых умений.

Во время заседания обсуждались вопросы законодательного регулирования снегоходного и мотовездеходного туризма. Предлагалось упростить доступ массового пользователя к управлению снегоходами и квадроциклами, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ГИБДД сможет прямо на дороге приостанавливать действие диагностических карт, если инспектор найдёт неисправности в автомобиле. К ним относятся проблемы с работой световых приборов, стеклоочистителей или тормозов. На устранение поломки и прохождение повторного техосмотра водителю отведут 72 часа.