Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»

https://static.news.ru/photo/a3a69c40-d300-11ea-bd60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Опубликовавшему фото Гитлера в «Бессмертном полку» жителю Татарстана утвердили обвинение. Мужчина обвиняется в реабилитации нацизма и хранении наркотиков.

Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Эль-Аюби Мухаммеда в совершении преступлений <...> реабилитация нацизма и <...> хранение наркотических средств в значительном размере, — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Обвиняемый, как считают в ведомстве, своей публикацией фактически одобрил участие Гитлера в совершении военных преступлений в годы Второй мировой войны. Тем самым мужчина совершил реабилитацию нацизма.

При обыске по месту жительства обвиняемого были изъяты растения конопли, содержащие наркотическое средство. Общий вес составил 73,8 грамма. Уголовное дело направят для рассмотрения по существу в Верховный суд республики, отметили в Генпрокуратуре.

Ранее, как писал NEWS.ru, Следственный комитет РФ возбудил ещё два уголовных дела о реабилитации нацизма по факту размещения в Интернете фотографий Адольфа Гитлера и группенфюрера СС Андрея Шкуро во время акции «Бессмертный полк». Житель Кемерово 27-летний Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая 2020 года разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Кроме того, следователи вычислили 19-летнего Максима Гусева из Перми, который не позднее 2 мая разместил на сайте «Банк памяти» фотоизображение изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро.