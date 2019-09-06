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Участники внеочередного заседания Генеральной ассамблеи Архиепископии русских приходов в Западной Европе, которая начала работу в Париже, обсуждают возможность воссоединения архиепархии с Русской православной церковью (РПЦ).

Как сообщил ТАСС , собрание проходит в одной из парижских церквей за закрытыми дверями.

Не планируем делать каких-либо заявлений до завершения работы, — сказал участник встречи.

Проект возвращения в Московский патриархат подготовили в самой Архиепископии Западной Европы. Её представители отметили, что в документе учтены положения, представленные архиепископом Хариупольским Иоанном (Реннето), и последующие за этим поправки. При этом предложенный канонический статус будет статусом полноценной автономной архиепископии, говорится в тексте.

Константинополь перестал признавать экзархат русских церквей, ответственность за его общины в Западной Европе передана местным архиереям.

Ранее РПЦ отреагировала на увольнение главы русского экзархата в Константинополе. Решение Синода Константинопольского патриархата о выдаче отпускной грамоты архиепископу Хариупольскому Иоанну, возглавляющему Архиепископию русских православных церквей в Западной Европе, является неоправданным, заявил зампред ОВЦС Московского патриархата Николай Балашов, писал News.ru.