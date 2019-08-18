https://static.news.ru/photo/bff38be8-c1ad-11e9-850a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Khameliyanin/Russian Look/Global Look Press

Международный детский центр «Артек» в Крыму принимает каждый год около 1,5 тысячи детей из-за границы. При этом возрастает число отдыхающих из Франции и США.

Чаще всего в 2014-2019 годах «Артек» посещали дети из Украины, Белоруссии и Казахстана. За 2019 год в лагерь приехали 154 украинца. На втором месте — дети из Франции, следом идут Киргизия, Италия и Молдавия.

Всего с января по август 2019 года в «Артек» приехало 1430 иностранцев из 76 стран, передают « Известия ».

Ранее News.ru писал, что регионы выделили на летний отдых школьников почти 60 млрд рублей. В текущем году число детей, получивших путёвки в летние оздоровительные лагеря, выросло на 7%.