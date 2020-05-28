Фейки о COVID повлияют на штрафы для иноСМИ за вмешательство в выборы

https://static.news.ru/photo/ebab3386-81c3-11ea-8050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При доработке законопроекта о штрафах для СМИ за вмешательство в выборы и нарушение «дня тишины» будут учтены публикации зарубежных СМИ о коронавирусе в России.

Об этом сообщил член комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ Адальби Шхагошев.

... мы сейчас будем расширять этот законопроект, и он будет касаться не только избирательного законодательства, это очень актуально на сегодняшний день, — сказал Шхагошев, комментируя фейки иностранных средств массовой информации.

В декабре NEWS.ru писал, что поправки в КоАП о введении штрафов для зарубежных СМИ за нарушение избирательного законодательства планируется внести в Госдуму во время весенней сессии. При одобрении инициативы Google, Facebook и YouTube также попадут под административную ответственность.