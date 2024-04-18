«Это лажа»: поэт Энтин высказался о ремейке «Приключения Буратино» Поэт Энтин заявил, что посмотрит ремейк «Приключения Буратино»

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Поэт-песенник Юрий Энтин

Поэт-песенник Юрий Энтин, автор песен к советской киноленте «Приключения Буратино» заявил NEWS.ru, что посетит премьеру ремейка фильма. Он добавил, что со временем «все сказки надо рассказывать по-новому». Энтин отметил, что будет рад, если картина получился талантливой.

Вырастают поколения, прошло 40 лет. Как будто это было 300 лет тому назад. Мне это любопытно, но я считаю, если это талантливо и получится, я буду рад. Если будет плохо, буду еще больше рад. Тогда все скажут, что был замечательный фильм, все было гениально, а это лажа. Как-то мало интересует, хотя я все эти фильмы видел, пойду на премьеру. Мне даже забавно, но только пойду в своем поселке, где я живу в Подмосковье, а не где-нибудь. Меня, конечно, приглашают на премьеры в «Октябрь», но я не хожу, — сказал собеседник.

В мае 2023 года стало известно, что сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого получит современную экранизацию. Тогда же сообщалось, что режиссером проекта выступит шоураннер сериалов «Физрук» и «Ольга» Игорь Волошин. Сценарием современной интерпретации занимается Андрей Золотарев, работавший ранее над лентами «Слово пацана», «Лед» и «Летучий корабль».

Роль Папы Карло сыграет Александр Яценко, знакомый зрителям по сериалу «Фишер» и драме «Мастер и Маргарита». Образ экранного наследника старого шарманщика, живущего в каморке под лестницей, воплотит 13-летняя Виталия Корниенко («Вампиры средней полосы», «Папины дочки: новые»). Девочка будет принимать участие в съемках, одевшись в мокап-костюм, это технология, при использовании которой на костюме актера размещают датчики.