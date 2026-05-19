Если не мариновали мясо в айране, вы многое потеряли: этот рецепт — ядерный заряд в мире шашлыка

Боитесь, что мясо на углях получится сухим? Этот рецепт с айраном и луком решит проблему раз и навсегда.

Ингредиенты

Свиная шея — 2 кг, лук репчатый — 4 шт., айран — 500 мл, соль — 1 ст. л., перец черный молотый — 1 ч. л., перец красный молотый — 0,5 ч. л., смесь перцев горошком — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала режу лук полукольцами, солю его и мну руками, чтобы выделился сок. Мясо нарезаю крупными кусками, смешиваю с луком и заливаю айраном. Убираю в холодильник минимум на ночь, а лучше на сутки. Тем временем даю углям прогореть до белого пепла. Достаю мясо, даю маринаду стечь и щедро приправлю смесью свежемолотых перцев. Обжариваю на углях до золотистой корочки и нужной прожарки. Самое сложное — не сожрать все сразу, пока горячее.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Ребята, это ядерный заряд! Я мариновал свиную шею ровно четыре часа, и мясо на углях получилось сочным, с хрустящей корочкой и без единой жесткой прожилки. Айран не перебивает вкус свинины, а только подчеркивает его. Советую не жалеть лука — он дает ту самую сладость.

Дмитрий Демичев
