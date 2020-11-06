Эпидемиолог: рост заболеваемости COVID-19 продолжится минимум неделю

https://static.news.ru/photo/b2572348-2041-11eb-9a43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в РФ, скорее всего, продолжится ещё минимум неделю. Пиковые значения прогнозировать пока рано, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Мы всё ещё находимся в фазе роста [заболеваемости COVID-19], к счастью, не экспоненциально <...> Рост заболеваемости в разных регионах начался в разное время, поэтому и его пик придётся на разный период, сроки роста в отдельных регионах могут колебаться в пределах 2-3 недель, — цитирует эксперта ТАСС.

По его словам, подробные и долгосрочные предположения делать невозможно, так как на ситуацию с COVID-19 влияют много факторов. Это и соблюдение рекомендаций по профилактике коронавирусной инфекции, и погодные условия, от которых зависит сопротивляемость организма к недугам, и сезонный рост заболеваемости другими ОРВИ.

Медики 6 ноября 2020 года впервые выявили свыше 20 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, а именно 20 582. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 733 440. Из них умерли 29 887 (378 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 296 124 (16 955). На лечении находятся 407 429 граждан с подтверждённым COVID-19.

Спад заболеваемости в России на фоне пандемии коронавируса следует ожидать не скоро. Такое мнение высказал профессор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что распространение инфекции COVID-19 в скором времени выйдет на так называемое плато — когда заболеваемость с каждым днём не растёт, а остаётся как минимум на прежнем уровне. Однако на этот раз, в отличие от ситуации полгода назад, максимальный пик заражений может оказаться затяжным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает обстоятельства передачи коронавируса от норок к человеку и поддерживает контакты со специалистами в Дании и других странах по этому вопросу.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге в Женеве подтвердила, что в ходе исследований датской разновидности коронавируса было установлено наличие мутаций. Специалист заверила, что ничего аномального в этом нет и изменения подобного типа наблюдаются с самого начала пандемии COVID-19.