Эпидемиолог оценил влияние оттепели на заболеваемость COVID-19 в Москве

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, может ли оттепель в столице повлиять на показатели заболеваемости коронавирусом.
По его словам, тёплая погода не способна оказать существенного влияния на ситуацию с распространением болезни.
Если бы погода значимо влияла на вирус, то в жарких странах COVID-19 практически не встречался бы, — отметил он в комментарии для РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ослабление столичными властями ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19, не приведёт к катастрофе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии в столице ряда ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, удалённая работа больше не является обязательной. По его словам, пандемия идёт на спад, что обязывает столичное правительство создать условия для максимально быстрого восстановления экономики.