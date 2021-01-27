Эпидемиолог оценил влияние оттепели на заболеваемость COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/bb8ee054-6083-11eb-aec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, может ли оттепель в столице повлиять на показатели заболеваемости коронавирусом.

По его словам, тёплая погода не способна оказать существенного влияния на ситуацию с распространением болезни.

Если бы погода значимо влияла на вирус, то в жарких странах COVID-19 практически не встречался бы, — отметил он в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что ослабление столичными властями ограничений, введённых в связи с пандемией COVID-19, не приведёт к катастрофе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии в столице ряда ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, удалённая работа больше не является обязательной. По его словам, пандемия идёт на спад, что обязывает столичное правительство создать условия для максимально быстрого восстановления экономики.