Эксперт объяснил, как ускорить работу смартфона Киберэксперт Кусков посоветовал проверять уровень памяти смартфонов и планшетов

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Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что пользователям следует постоянно проверять уровень памяти смартфонов и планшетов. Это позволит избежать замедления работы устройства, отметил он в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт рекомендовал провести ревизию контента, который хранится в памяти устройства. После этого следует удалить ненужные программы и материалы, тогда приложения станут открываться оперативно.

Кусков считает, что отдельное внимание надо обратить на виджеты — вспомогательные приложения, которые находятся на главном экране. Именно они, по мнению эксперта, обычно занимают много памяти.

До начала «чистки» памяти смартфона следует составить список установленных на нем приложений, чтобы определить те, которые используются регулярно. Функцию автоматического обновления приложений лучше всего отключить, поскольку данный процесс тормозит работу гаджета.

Ранее программист Кирилл Ситнов заявил, что привычка пользоваться смартфоном во время его зарядки способна «угробить» его. Помимо того, навредить устройству может использование некачественных проводов и незаводских блоков питания, предупредил эксперт. Он также добавил, что ношение смартфона в узких карманах брюк может деформировать корпус.