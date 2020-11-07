Эксперт назвала новый необычный способ кражи денег с банковских карт

https://static.news.ru/photo/19946dda-20c0-11eb-915d-fa163e074e61_660.jpg Фото: 57stock/imageBROKER.com/Global Look Press

Мошенники воспользовались кадрами пресс-конференции правительства, чтобы завладеть средствами с банковских карт россиян, сообщила эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

По её словам, в соцсетях был опубликован фейковый ролик, смонтированный из выступлений министра труда и соцзащиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева, а также главы ФНС Даниила Егорова. Он начинается с кадров выпуска новостей, а завершается инструкцией о том, как узнать о якобы причитающихся гражданам государственных выплатах и получить их. В комментариях к видео злоумышленники разместили ссылку на фишинговый сайт, который имитирует страницы госорганов. Там размещены обещания, что деньги придут на карту в течение 10 минут, причём как жителям РФ, так и СНГ. Для этого необходимо ввести личные данные и номер часто используемой банковской карты.

После этого вы лишитесь денег на своей карте. Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернёт, — предупредила эксперт.

Она уточнила, что мошенники ссылаются на несуществующие нормативные акты, обещающие каждому гражданину «денежную компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства».

Ссылка на ролик может прийти в СМС, мессенджеры или на почту и быть отправлена с именных сайтов, которые схожи названием с реальными государственными сервисами. Также она может размещаться на сторонних сайтах. Шумакова уточнила, что в рекламе говорится о дополнительных пособиях и выплатах для семей с детьми или о возврате НДС, однако когда пользователь переходит по ссылке, он попадает на сайт-ловушку.

Эксперт отметила, что не стоит переходить по сомнительным ссылкам, раскрывать сведения банковской карты, особенно CVC-код. Необходимо посещать только официальные сайты госорганов и внимательно читать сообщения, приходящие от имени госорганов и с сайта госуслуг. Если сообщение содержит просьбу перезвонить по незнакомому номеру — нужно проигнорировать его, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук заявил, что звонки россиянам от мошенников, когда они бросают трубку, не получив ответа, являются попыткой сломать психологический рубеж потенциальной жертвы.