Экс-посол США Макфол назвал русское блюдо, по которому скучает много лет

На замечание о том, что творог можно заменить домашним сыром или купить полюбившийся продукт в «русских» магазинах, он ответил, что перепробовал уже всё, однако «это не то же самое».
Каждый день в России на завтрак я ел творог с мёдом к большому разочарованию для нашего шеф-повара в Спасо-Хаус, — добавил Макфол.
Многие пользователи социальной сети предложили бывшему послу сделать творог самостоятельно и делились рецептами «настоящего творога».
Ранее пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни. По его мнению, ими являются большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус блюд. Он также перечислил особенно запомнившиеся ему блюда и деликатесы: икра, заливное, копчёная колбаса, сало, тушёная говядина, борщ и чёрный хлеб. Отдельно блогер остановился на пельменях, писал NEWS.ru.
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