Экс-посол США Макфол назвал русское блюдо, по которому скучает много лет

https://static.news.ru/photo/ad4bae2e-782e-11eb-853c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший посол Соединённых Штатов в Москве Майкл Макфол, уехавший из России в 2014 году, признался, что до сих пор скучает по русскому творогу.

Скучаю по творогу, — написал он в Twitter.

I've tried them. Somehow it's just not the same. (With honey, I ate tvorog for breakfast everyday day in Russia, much to the disappointment of our chef at Spaso House.) https://t.co/UPNNbAfTvJ — Michael McFaul (@McFaul) February 26, 2021

На замечание о том, что творог можно заменить домашним сыром или купить полюбившийся продукт в «русских» магазинах, он ответил, что перепробовал уже всё, однако «это не то же самое».

Каждый день в России на завтрак я ел творог с мёдом к большому разочарованию для нашего шеф-повара в Спасо-Хаус, — добавил Макфол.

Многие пользователи социальной сети предложили бывшему послу сделать творог самостоятельно и делились рецептами «настоящего творога».

Ранее пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни. По его мнению, ими являются большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус блюд. Он также перечислил особенно запомнившиеся ему блюда и деликатесы: икра, заливное, копчёная колбаса, сало, тушёная говядина, борщ и чёрный хлеб. Отдельно блогер остановился на пельменях, писал NEWS.ru.