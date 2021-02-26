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Экс-посол США Макфол назвал русское блюдо, по которому скучает много лет

15:30, 26 февраля 2021 44
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший посол Соединённых Штатов в Москве Майкл Макфол, уехавший из России в 2014 году, признался, что до сих пор скучает по русскому творогу.

Скучаю по творогу, — написал он в Twitter.

На замечание о том, что творог можно заменить домашним сыром или купить полюбившийся продукт в «русских» магазинах, он ответил, что перепробовал уже всё, однако «это не то же самое».

Каждый день в России на завтрак я ел творог с мёдом к большому разочарованию для нашего шеф-повара в Спасо-Хаус, — добавил Макфол.

Многие пользователи социальной сети предложили бывшему послу сделать творог самостоятельно и делились рецептами «настоящего творога».

Ранее пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни. По его мнению, ими являются большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус блюд. Он также перечислил особенно запомнившиеся ему блюда и деликатесы: икра, заливное, копчёная колбаса, сало, тушёная говядина, борщ и чёрный хлеб. Отдельно блогер остановился на пельменях, писал NEWS.ru.

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