Эколог предупредила об опасности текстиля для планеты Эколог Лупунчук напомнила о содержании пластика в синтетических тканях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Синтетические ткани, которые используются повсеместно, представляют опасность для планеты и окружающей среды — в них содержится пластик, который не разлагается, а при горении они загрязняют атмосферу, предупредила эколог Маргарита Лупунчук. Комментируя ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня», эксперт подчеркнула, что в России количество одежды на человека в 10 раз выше нормы.

В отчете ООН было обозначено, что к 2040 году температура Земли повысится на 2,7 градуса. Это приведет к затоплению береговых линий, усилению засух и к нехватке продовольствия. <...> У нас на свалки ежегодно отправляются миллионы тонн текстиля. Огромная доля этого текстиля содержит в составе пластик, и он не разлагается, — отметила Лупунчук.

По словам эколога, текстильная промышленность загрязняет почву тяжелыми металлами и другими вредными веществами, а сотрудники предприятий находятся в зоне риска. Лупунчук уточнила, что люди бездумно относятся к покупке одежды — они приобретают ее в избытке и выбрасывают, если та выходит из моды. Вместо этого следует давать изделиям из синтетических материалов вторую жизнь — отправлять на переработку или передавать в секонд-хенды и благотворительные фонды.

Не скупайте одежду бездумно, в особенности, если речь идет о масс-маркете и дешевых вредных производствах. Сдавайте вещи в секонд-хенды и на переработку. Покупайте вещи из натуральных тканей, — призвала эксперт.

Ранее стало известно, что выбросы углекислого газа из-за производства и торговли продуктами питания составили до 39% от всех выбросов CO2 в 2019 году. К такому выводу пришли ученые Шаньдунского университета Китая, Гронингенского университета Голландии и Бирмингемского университета Англии.