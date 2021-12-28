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Егор Просвирнин не оставлял предсмертной записки

Коллега журналиста Святослав Павлов сообщил, что Просвирнин не писал предсмертную записку
11:12, 28 декабря 2021
Егор Просвирнин не оставлял предсмертной записки Егор Просвирнин Фото: yegorprosvirnin/facebook.com
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Погибший журналист и блогер Егор Просвирнин не оставлял предсмертной записки, сообщил РИА Новости друг и коллега публициста Святослав Павлов. По его словам, ранее опубликованная в СМИ записка — «фейк» и никаких записок в квартире Просвирнин найдено не было.

Никакой предсмертной записки не было, это фейк. Там не его почерк, тем более никаких предсмертных записок не было найдено на месте. Даты похорон пока нет сперва родственникам должны выдать тело, — сказал Павлов.

Ранее в Сети появилась записка, которую якобы оставил Егор Просвирнин перед смертью.

Тело российского журналиста, основателя проекта «Спутник и Погром» (сайт заблокирован Роскомнадзором по представлению Генпрокуратуры) 35-летнего Егора Просвирнина было обнаружено в центре столицы. О смерти журналиста сообщила вечером 27 декабря его супруга Марина.

По предварительным данным, перед гибелью Просвирнин мог находиться в наркотическом опьянении. Соседи слышали, что в квартире ругаются несколько человек. В момент, когда тело Егора было обнаружено рядом с домом, в квартире находилась его супруга Марина. В Twitter блогера обнаружили записи на английском языке, из которых следует, что он, предположительно, поссорился с женой.

Егор Просвирнин — русский националист, основатель проекта «Спутник и Погром», который в 2017 году наряду с информационными ресурсами правой направленности был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского характера.    

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