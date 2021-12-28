Погибший журналист и блогер Егор Просвирнин не оставлял предсмертной записки, сообщил РИА Новости друг и коллега публициста Святослав Павлов. По его словам, ранее опубликованная в СМИ записка — «фейк» и никаких записок в квартире Просвирнин найдено не было.

Никакой предсмертной записки не было, это фейк. Там не его почерк, тем более никаких предсмертных записок не было найдено на месте. Даты похорон пока нет — сперва родственникам должны выдать тело, — сказал Павлов.

Ранее в Сети появилась записка, которую якобы оставил Егор Просвирнин перед смертью.

Тело российского журналиста, основателя проекта «Спутник и Погром» (сайт заблокирован Роскомнадзором по представлению Генпрокуратуры) 35-летнего Егора Просвирнина было обнаружено в центре столицы. О смерти журналиста сообщила вечером 27 декабря его супруга Марина.

По предварительным данным, перед гибелью Просвирнин мог находиться в наркотическом опьянении. Соседи слышали, что в квартире ругаются несколько человек. В момент, когда тело Егора было обнаружено рядом с домом, в квартире находилась его супруга Марина. В Twitter блогера обнаружили записи на английском языке, из которых следует, что он, предположительно, поссорился с женой.

Егор Просвирнин — русский националист, основатель проекта «Спутник и Погром», который в 2017 году наряду с информационными ресурсами правой направленности был заблокирован по требованию Генпрокуратуры за материалы экстремистского характера.