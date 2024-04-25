Друг Барыкина раскрыл, как артист чуть не погиб после поездки в Чернобыль Художник Мирошник: после выступления в Чернобыле Барыкин чуть не разбился в лифте

Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Александр Барыкин

После выступления в Чернобыле Александр Барыкин чуть не погиб при падении лифта, рассказал NEWS.ru его друг художник Константин Мирошник. Он добавил, что не только полученная радиация, но и перенесенный стресс впоследствии повлияли на здоровье музыканта и всю его жизнь.

Они (Барыкин и другие музыканты. — NEWS.ru) после того как в Чернобыле выступили, в этот же день вернулись в Киев, и в гостинице лифт с ними упал. Они летели в падающем лифте с девятого этажа, на первом лифт чудом встал, — сказал Мирошник.

Друг Барыкина считает, что именно перенесенный в 1986 году стресс вместе с радиацией стали «краеугольным камнем» в жизни артиста. У музыканта начались проблемы с щитовидной железой, он перенес операцию, охрип и долго не выступал, его забыли.

Мирошник отметил, что после того случая в Киеве Барыкин боялся ездить в лифтах, он всегда спускался пешком, даже если нес гитару и другие вещи.

Ранее гитарист Пугачевой Александр Левшин рассказал, что единственный, кто не ездил с Пугачевой в Чернобыль из ее большого коллектива «Рецитал», был Игорь Николаев. В 1986 году он работал у нее клавишником, музыкант взял на этот период больничный лист. По словам Левшина, Пугачеву «сверху» попросили съездить в Чернобыль и поддержать ликвидаторов, деньги за поездку ни ей, ни ее артистам не платили.