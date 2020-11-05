Дожди и порывистый ветер ожидают москвичей в пятницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи изъяли личный архив Алексея Баталова из квартиры его «друзей» актрисы Натальи Дрожинной и юриста Михаила Цивина. Обыск проходил в рамках уголовного дела по афере с недвижимостью, оставшейся семье артиста.

Видео с места обыска показали в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». На кадрах видно, как следователи выносят из квартиры Дрожжиной и Цивина на Кутузовском проспекте сумки, набитые бумагами....