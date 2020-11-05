Дожди и порывистый ветер ожидают москвичей в пятницу

Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются в столице 6 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
По его словам, скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с с порывами до 18 м/с.
Температура воздуха в столице плюс 6-8, в Подмосковье — плюс 4-9, — уточнил он.
При этом синоптик отметил, что при таких условиях температура будет ощущаться ниже озвученных показателей — на уровне 1-3 градусов тепла.
Атмосферное давление начнёт расти и составит 745 мм ртутного столба,
Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что резкое похолодание ожидается в регионах Центрального федерального округа (ЦФО). По его словам, тёплая погода продержится до конца недели, а в понедельник, 9 ноября, станет переходным днём.