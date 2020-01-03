https://static.news.ru/photo/cd9079d0-2fb9-11ea-af36-fa163e074e61_660.jpg Фото: ladatcha.com

Дарья Тинькова, дочь миллиардера Олега Тинькова, рассказала, почему её отец решил приобрести ледокол вместо обычной яхты.

По её словам, бизнесмен захотел купить что-то особенное, передаёт Forbes.

Потому что у всех яхты, хочется что-то другое, особенное, — подчеркнула она.

Девушка добавила, что в семье любят кататься на лыжах с гор, до которых можно добраться только на вертолёте. Она уверена, что ледокол поможет упростить путь на Аляску, в Исландию или Гренландию.

Тинькова призналась, что сама ещё не была на судне, однако его спускали на воду и оно не перевернулось.

Как писал NEWS.ru, яхта длиной 75 метров ледового класса SeaExplorer была заказана олигархом ещё в 2016 году, сейчас она стоит в голландском городе Флиссингене, где идёт её оснащение.

У Тинькова будет первый в мире свой собственный частный ледокол. Судно сможет раскалывать лёд толщиной до 40 см. На яхте есть стандартные каюты, а также тренажёрный зал, джакузи, сауна, массажный кабинет и даже смотровая площадка с диванами. Имеется на судне посадочное место для двух вертолётов.