«До 10 лет»: адвокат о судьбе голого петербуржца, избившего в лифте соседа Адвокат Исаев: голому петербуржцу грозит 10 лет за избиение соседа в лифте

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Голому жителю Ленинградской области грозит до 10 лет тюрьмы за избиение якобы шумного соседа в лифте, рассказал NEWS.ru Леонид Исаев. Он отметил, что итоговый вердикт зависит от заключения медиков относительно того, какие травмы получил пострадавший.

Необходимо установить тяжесть вреда здоровью. С чисто визуальной стороны: тяжкий либо средней тяжести вред. От этого зависит итоговая квалификация содеянного, либо по ст. 111 УК РФ, либо по ст. 112. Если будет установлено причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, то грозит до десяти лет лишения свободы, — добавил Исаев.

По его словам, если следствие установит, что никаких враждебных действий по отношению к обвиняемому потерпевший не совершал, то избиение могут расценить как совершенное из хулиганских побуждений, что является отягчающим вину обстоятельством. Как подчеркнул адвокат, чтобы квалифицировать содеянное как преступление, совершенное в состоянии аффекта, необходимо установить факт наличия аморального поведения со стороны потерпевшего, а также промежуток времени между ним и насилием со стороны обвиняемого.

Если громкая музыка играла в два часа ночи, а избиение произошло в 9 утра, то практически нереально будет объяснить это внезапно возникшим сильным душевным волнением — основой состояния аффекта. Но если все произошло практически сразу после звучания громкой музыки в ночное время, особенно если у применившего насилие живут маленькие дети или больные престарелые родители, здесь доказать состояние аффекта будет гораздо проще, — считает Исаев.

Ранее полицейские за несколько часов вычислили и задержали дебошира, который избил мужчину в лифте одного из многоквартирных домов в Мурино, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своем Telegram-канале. Нападавший, который был одет в одни шорты, несколько раз ударил оппонента, после чего выволок его из кабины.