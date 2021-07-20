Директор кладбища рассказал о неожиданной славе после призыва прививаться

Директор кладбища Невинномысска Олег Колпаков не ожидал такой популярности после того, как записал видео на фоне свежих могил и порекомендовал жителям вакцинироваться. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Я сам в шоке от того, что так разнеслось, что так много слушателей и читателей. Мне уже из Твери даже ребёнок звонит: «папа, тебя и там и тут передают», — прокомментировал Колпаков.

Описывать ситуацию подробно Колпаков не стал, по указанию главы переадресовав этот вопрос в пресс-службу мэрии города.

Ранее Олег Колпаков обратился к жителям Невинномысска и заявил, что не хочет агитировать, просто хочет показать, насколько разрослось кладбище за время пандемии.

Он отметил, что захоронения занимают большие площади, несмотря на маленький размер самого Невинномысска. По его словам, в период пандемии сотрудникам кладбища приходится хоронить дополнительно в среднем по 70 человек, однако он не уточнил, за какой период.