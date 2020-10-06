Детский омбудсмен Кузнецова переболела COVID-19 вместе с семьей

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Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова рассказала, что вся её семья переболела коронавирусом.

По словам омбудсмена, болезнь прошла в достаточно лёгкой форме. Её супруг священник, поэтому она отчасти предполагала, что тоже заразится вирусом. Поэтому пожилых родственников отправили жить в другое место, а сами остались семьёй и переболели.

У Кузнецовой семеро детей, последнего она родила в мае. Проведённый тест подтвердил наличие антител к коронавирусу, пишет РИА Новости.

Однако она подчеркнула, что несмотря на наличие антител, в семье строго соблюдают меры безопасности.

Средства защиты, меры предосторожности, конечно, никто не отменял, потому что в нашей семье маленький ребенок, и, конечно, дети приучились уже сейчас кидаться не к Петеньке, а мыть руки скорее, — рассказала уполномоченный.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в России через две-три недели. Всё это время в стране будет фиксироваться рост заболеваемости.