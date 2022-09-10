Отдыхающих в Геленджике детей из Изюма и Балаклеи оставили на вторую смену

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Дети из Изюма и Балаклеи Харьковской области, которые сейчас находятся на отдыхе в Геленджике, в целях безопасности оставлены там на вторую смену, сообщил глава военно-гражданской администрации Изюмского района Владислав Соколов, передает РИА Новости. Дети из Харьковской области в августе были отправлены на отдых в лагеря Краснодарского края.

Хотелось бы передать родителям, которые отправили детей на смену в Геленджик, что с ними все хорошо, дети оставлены на вторую смену. Они будут и одеты, и обуты. Это родителям Изюма и Балаклеи, — заявил Соколов.

Ранее он сообщил, что в городе большое число пострадавших и жертв из-за обстрелов ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По его словам, обстрелы продолжаются не менее двух недель и в городе много разрушений.

10 сентября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российским подразделениям в ходе специальной военной операции пришлось покинуть Изюм. По данным военкора, войска РФ отходят за реку Оскол. Информацию об отступлении подтвердил первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов. Министерство обороны России данную информацию пока не подтверждало.