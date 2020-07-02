Десятки бюллетеней аннулировали на участке, где журналист сломал руку

https://static.news.ru/photo/6af63862-bc79-11ea-8da9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бюллетени из переносного ящика на участке № 2219 в Санкт-Петербурге, где 30 июня 2020 года сломали руку журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю, признали недействительными.

Поскольку были допущены некоторые недостатки в оформлении результатов голосования с использованием переносного ящика, комиссия сочла возможным и необходимым признать недействительными бюллетени, которые содержались в переносном ящике, — цитирует «Интерфакс» руководителя юридического управления Санкт-Петербургской избирательной комиссии Олега Зацепу.

Комментируя инцидент с корреспондентом, он заявил, что в ситуации ещё «предстоит разбираться полиции и следственному комитету». Причиной интереса к данному участку стала процедура голосования по поправкам к Конституции РФ с помощью одного переносного ящика. Но если говорить о том, что изначально послужило причиной интереса к данному участку. Камнем преткновения была процедура голосования с использованием одного переносного ящика.

Всего за период подготовки и проведения общероссийского голосования в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило 453 обращения. Эта величина на порядок меньше, чем в период совмещённых выборов 2019 года. В день голосования и за отрезок сегодняшнего дня, то это всего 102 обращения, — резюмировал Зацепа.

По его словам, из 453 обращений в 193 случаях в заявлениях не обнаружили информацию о предполагаемых нарушениях. В оставшихся в 78 заявках вероятные нарушения не подтвердились. В 31 случае они носят несущественный характер и были устранены. На стадии рассмотрения остаются 15 обращений.

Как писал NEWS.ru, ранее первый заместитель главы СК РФ Александр Горовой сообщил, что МВД передаст ведомству материалы проверки по инциденту с Френкелем. Он также добавил, что ведомство предоставит дополнительные материалы с другими инцидентами, связанными с журналистом, датированные 2016 годом.

Инцидент произошёл на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге. По словам Давида Френкеля, представитель правоохранительных органов заломил его руку и ударил по ней кулаком. Рядом были «очень подозрительные наблюдатели», один из которых наступил корреспонденту на ногу, а затем схватил за повреждённую руку. Врачи диагностировали у сотрудника СМИ перелом.

Начальник управления информации ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко заявил, что опровергает факт нападения, и назвал случившееся «удалением гражданина». По его словам, к полицейским обратился председатель избирательного участка и попросил удалить гражданина, который «препятствует их работе». Санкт-Петербургская избирательная комиссия проводит проверку по факту инцидента на избирательном участке. Губернатор Александр Беглов назвал случившееся проявлением «излишней рьяности, одержимости, избыточного энтузиазма». Френкелю прооперировали руку, из-за чего он больше месяца не сможет работать фотографом.

Накануне ЦИК РФ обнародовала итоговую явку на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Она составила 67,97%. Такие данные представил информцентр ЦИК после обработки 100% протоколов. По официальной информации, поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%, следует из данных ЦИК.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что завершившееся 1 июля общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ продемонстрировало очень достойную явку избирателей. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Жители Москвы и Нижегородской области могли высказать своё мнение в онлайн-режиме.

Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России ближайшее заседание посвятит обсуждению собранных Общественной палатой РФ материалов о ложных публикациях в зарубежных СМИ, посвящённых плебисциту по поправкам в Конституцию РФ, рассказал глава комиссии Василий Пискарёв.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китайская Народная Республика уважает выбор россиян, сделанный во время голосования по поправкам к Конституции РФ, заявил 2 июля 2020 года официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. В ведомстве считают плебисцит одним из важнейших событий в политическом календаре РФ.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали). Непосредственно в день голосования митинг прошёл в Санкт-Петербурге (одного человека задержали), а в Москве активисты выложили своими телами цифру 2036 (год, до которого президент Владимир Путин сможет оставаться на посту главы государства в случае вступления в силу поправок к Конституции) — на этой акции задержали всех участников.