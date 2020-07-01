В Москве задержали активистов за цифру 2036 на Красной площади

https://static.news.ru/photo/52f55532-bb97-11ea-8d62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники московской полиции задержали активистов, выложивших своими телами цифру 2036 на Красной площади.

Цифра означает год, до которого президент Владимир Путин сможет оставаться на посту главы государства в случае вступления в силу поправок к Конституции РФ. Одна из них, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предусматривает отказ от учёта предыдущих президентских сроков Путина.

В акции принимали участие восемь человек, включая муниципальных депутатов Басманного района Москвы Виктора Котова и Люсю Штейн, а также участников движения Pussy Riot Александра Софеева и Нику Никульшину.

Задержанные были доставлены в отделение полиции. Через некоторое время их отпустили без составления протоколов, сообщает телеканал «Дождь».

Голосование по поправкам в Основной закон первоначально должно было состояться 22 апреля. В связи с пандемией коронавируса оно было перенесено на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане могут отметить свой вариант.

Как писал NEWS.ru, согласно последним данным, явка на голосовании превысила 60%. Наибольшая активность избирателей отмечается в Чечне, Туве и Кемеровской области, наименьшая — в Карелии и Мурманской области