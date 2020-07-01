Явка на голосовании по поправкам к Конституцию России превысила 60%

https://static.news.ru/photo/a6a09d78-bb91-11ea-bdd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общая явка на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России превысила 60% на 14:35 по московскому времени.

По данным Центризбиркома, число проголосовавших достигло 60,02% от общего количества избирателей. Наибольшая явка наблюдается в Чечне, Туве и Кемеровской области, наименьшая — в Карелии и Мурманской области, уточняет ТАСС.

Ранее Центральная избирательная комиссия РФ сообщила, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию в столице к 12:30 составила 43,88%. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК.

Средняя явка по России на голосовании по поправкам в Конституцию составила 57,43%. Активнее всех участие в голосовании принимают жители Тувы — 88,25%, Чечни — 85,89% и Кемеровской области — 84,78%. Наиболее низкая явка фиксируется в Мурманской области — 32,68%.

Президент РФ Владимир Путин после голосования получил весь положенный подарочный набор, как и все остальные избиратели. Российский лидер приехал на избирательный участок № 2151, где он голосует традиционно. Участок расположен в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что появление Путина на голосовании без маски и перчаток не связано с пренебрежением мерами безопасности.

В связи с пандемией коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно всю неделю с 25 июня по 1 июля.

В Нижегородской области и Москве жители могут проголосовать дистанционно, так как эти регионы стали участниками эксперимента по онлайн-голосованию. Оно продлится до 30 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. Голосование продлится до 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться после 20:00 1 июля по всем семи дням голосования.

В списке изменений в Основной закон содержится несколько сотен нововведений. В том числе инициатива депутата Госдумы Валентины Терешковой об отказе от учёта предыдущих президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять пост в случае принятия поправок, писал NEWS.ru.